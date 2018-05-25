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27.05.2018

В Чунском районе во время пожара в УАЗике погиб мужчина

Чунский район, 26.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В селе Бунбуй Чунского района в горящем автомобиле «УАЗ» погиб 45-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Пожар случился ещё 9 мая. Причиной возгорания специалисты назвали неосторожное обращение с огнем во время курения.

На следующий день, 10 мая, при движении по мосту возле посёлка Тахтамай вспыхнула «Нива». Водитель остался невредимым, от огня пострадали автомобиль и частично мост.  Причиной возгорания стало замыкание автомобильной электропроводки.

Всего в Чунском районе с начала 2018 года произошло 15 техногенных пожаров, в которых погибли три человека. В статистику вошли и случаи с участием автомобилей. В январе зарегистрировано возгорание в гаражных боксах в посёлке Чунский, в марте-апреле горели три единицы техники в Лесогорске и Чунском.

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