В Чунском районе во время пожара в УАЗике погиб мужчина

Чунский район, 26.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В селе Бунбуй Чунского района в горящем автомобиле «УАЗ» погиб 45-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Пожар случился ещё 9 мая. Причиной возгорания специалисты назвали неосторожное обращение с огнем во время курения.

На следующий день, 10 мая, при движении по мосту возле посёлка Тахтамай вспыхнула «Нива». Водитель остался невредимым, от огня пострадали автомобиль и частично мост. Причиной возгорания стало замыкание автомобильной электропроводки.

Всего в Чунском районе с начала 2018 года произошло 15 техногенных пожаров, в которых погибли три человека. В статистику вошли и случаи с участием автомобилей. В январе зарегистрировано возгорание в гаражных боксах в посёлке Чунский, в марте-апреле горели три единицы техники в Лесогорске и Чунском.