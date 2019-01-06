|Происшествия
|06.01.2019
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В Чунском районе водитель «Жигулей» сбил 15-летнюю школьницу
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Чунский район, 6.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Октябрьский Чунского района вечером 5 января местный житель на «Жигулях» сбил 15-летнюю школьницу. Подростка с различными травмами доставили в медицинское учреждение.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, по предварительной информации, девушка переходила проезжую часть в неустановленном месте. В отношении 33-летнего водителя отечественного автомобиля сотрудники ГИБДД составили административный протокол за управление транспортном без полиса обязательного страхования.
По окончании проверки действиям сторон будет дана правовая оценка.
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