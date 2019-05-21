В деревне Киренского района из-за короткого замыкания сгорела половина домов

Киренский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В деревне Сполошино Киренского района вечером 20 мая сгорели два из четырёх жилых дома и 18 нежилых построек. Предположительная причина пожара – короткое замыкание, сообщает пресс-служба спасателей.

Всего в Сполошино четыре жилых дома, в которых проживают восемь человек. Двое человек временно разместились у соседей. Пострадавших нет.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, о пожаре в населённом пункте в единую дежурно-диспетчерскую службу Киренского района в 17.00 сообщил староста. Из посёлка Петропавловска, что в 14 километрах от Сполошино, через реку Лену на лодках были направлены пять добровольных пожарных с мотопомпой и пять волонтёров.

Также на место происшествия выехали глава Петропавловского муниципального образования и оперативно-следственная группа в составе сотрудников МЧС, полиции и следственного комитета. На момент прибытия пожарных и волонтёров огонь распространился на соседние строения.

К 22.00 пожар локализовали, полностью ликвидировали в 23.24.