В дорожной аварии в Черемхово пострадали пятилетняя девочка-пассажир и ее мать

Черемхово, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадали пятилетняя девочка-пассажир и ее мать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Авария произошла 2 декабря в Черемхово на улице Шевченко. Установлено, что 45-летний водитель «Лада Ларгус» на регулируемом перекрестке проехал на красный сигнал светофора, из-за чего его автомобиль столкнулся с иномаркой «Тойота Премио».

– В результате ДТП пятилетняя девочка-пассажир Тойоты получила незначительные травмы. Предотвратить более тяжкие последствия, возможно, удалось благодаря детскому удерживающему устройству. Также с различными травмами была доставлена в медучреждение женщина-пассажир, – отметили в ведомстве.

В отношении водителя Лады возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП – нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Сообщается, что водитель отечественного авто отказался пройти медицинское освидетельствование, поэтому в его отношении составлен еще один протокол по статье 12.26 КоАП – невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействия) не содержат уголовно-наказуемого деяния. Также составлен протокол за проезд на запрещающий сигнал светофора.