В ДТП на переездах ВСЖД в 2019 году погибли шесть человек

Иркутская область, 1.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году число дорожно-транспортных происшествий на переездах ВСЖД значительно выросло по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

В 2019 году произошло 15 ДТП, в них погибли шесть человек, а в 2018 было зафиксировано девять аварий. Виновниками всех происшествий стали водители транспортных средств. Они, как правило, неверно оценивали дорожную обстановку при приближении к переездам, проезжали на запрещающий сигнал светофора, невзирая на заградительные шлагбаумы.

При этом работники ВСЖД ведут широкомасштабную профилактическую работу. Дежурными по переездам выявлено более 800 нарушителей правил проезда, информация о которых передана в ГИБДД.