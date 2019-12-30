В ДТП на трассе между Усольем и Ангарском 3 января погибла беременная автомобилистка

Иркутская область, 6.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ночью 3 января на участке автодороги Р-255 «Сибирь» между Усольем-Сибирским и Ангарском перевернулась Хонда Стрим. На месте погибла управлявшая иномаркой 36-летняя беременная женщина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, автомобиль направлялся из Усолья в Ангарск. Пассажир Хонды был госпитализирован. По предварительной версии, водитель не справилась с управлением, после чего машина опрокинулась в кювет.

Между тем, по данным сотрудников ГИБДД, с начала года в Иркутской области зарегистрировано 38 ДТП, в результате которых восемь человек погибли, 60 получили различные травмы. Дорожные инспекторы призывают автомобилистов быть бдительными на дороге, выбирать скорость, соответствующую погодным условиям, соблюдать безопасную дистанцию, учитывая при этом интенсивность движения и особенности транспортного средства, и не забывать использовать ремни безопасности.