ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Происшествия
10.08.2018

В ДТП в Шелеховском районе пострадали 12 человек

Шелеховский район, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Следователи СКР начали доследственную проверку в связи с ДТП в Шелеховском районе с участием маршрутного такси.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, проверка начата по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителя.

В ходе проверки предварительно установлено, что 10 августа днём на 37-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кроссовера и пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту «Иркутск-Слюдянка». В результате ДТП пострадали 12 человек, среди которых один несовершеннолетний ребенок.

10 пострадавших доставлены в Шелеховскую районную больницу, им оказана необходимая медицинская помощь, жизни ничего не угрожает, двое от госпитализации отказались.

Сейчас следователи СКР и сотрудники полиции работают на месте происшествия. Проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки следователям предстоит установить степень тяжести вреда здоровью каждого пассажира, а также дать правовую оценку действиям перевозчика иводителя маршрутки. По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске