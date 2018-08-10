В ДТП в Шелеховском районе пострадали 12 человек

Шелеховский район, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Следователи СКР начали доследственную проверку в связи с ДТП в Шелеховском районе с участием маршрутного такси.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, проверка начата по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителя.

В ходе проверки предварительно установлено, что 10 августа днём на 37-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кроссовера и пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту «Иркутск-Слюдянка». В результате ДТП пострадали 12 человек, среди которых один несовершеннолетний ребенок.

10 пострадавших доставлены в Шелеховскую районную больницу, им оказана необходимая медицинская помощь, жизни ничего не угрожает, двое от госпитализации отказались.

Сейчас следователи СКР и сотрудники полиции работают на месте происшествия. Проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки следователям предстоит установить степень тяжести вреда здоровью каждого пассажира, а также дать правовую оценку действиям перевозчика иводителя маршрутки. По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение.