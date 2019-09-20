В двух районах Иркутской области пропавших грибников нашли живыми и невредимыми

Нижнеудинский район, Усть-Илимский район, 22.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинском и Усть-Илимском районах поисковые группы несколько дней прочесывали лес в поисках заблудившихся людей.

61-летнюю Валентину Анисимову, пропавшую 17 сентября недалеко от села Замзор, искали четыре дня. О ее пропаже в отдел МВД по Нижнеудинскому району, расположенному в городе Алзамай, сообщил родственник.

Всего в поисках пенсионерки были задействованы свыше 50 человек, в том числе полтора десятка сотрудников полиции, спасатели, волонтеры. Также женщину искали при помощи авиации.

Спустя почти четверо суток женщина сама вышла к железной дороге, где встретила рабочих, которые и передали информацию в экстренные службы. В настоящее время жизни и здоровью сборщицы дикоросов ничего не угрожает.

Кроме того, в Усть-Илимском районе живым и здоровым найден 42-летний Алексей Одринский. Мужчина заблудился в лесу в 10 километрах от населенного пункта Невон во время сбора грибов. Через сутки после пропажи мужчина вышел на одну из лесных дорог, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Сотрудники уголовного розыска выражают обеспокоенность участившимися случаями пропажи сборщиков дикоросов и настоятельно рекомендуют гражданам при посещении даже на непродолжительное время лесных массивов иметь при себе заряженный мобильный телефон, нож, спички (зажигалку), фонарик, теплую одежду. При полной потере ориентиров и неспособности самостоятельно вернуться к исходной точке следует находиться на одном месте, не паниковать, бережно использовать мобильный телефон и имеющиеся продукты. Не менее важно предупреждать близких людей о планируемом посещении леса, указав точное время и место захода в него.