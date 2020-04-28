В двух садоводствах в Иркутской области на пожарах погибли три человека

Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В двух садоводствах Иркутской области погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.

В ночь на 29 апреля в садоводстве «Земляничка» Усть-Илимского района произошел пожар в дачном доме. При тушении пожара были обнаружены двое погибших мужчин 33 и 39 лет. По показаниям жены одного из погибших, накануне семья распивала спиртные напитки в честь родительского дня, и мужчины остались ночевать в доме в состоянии сильного алкогольного опьянения. Осмотр места происшествия показал, что вероятной причиной пожара является неосторожность при курении.

Короткое замыкание электрообогревателя с последующим горением могло послужить причиной пожара в садоводстве «Солнышко» Зиминского района, произошедшего 28 апреля. На пожаре погиб 64-летний мужчина, который также уснул, будучи пьяным, говорят в ГУ МЧС по Иркутской области.