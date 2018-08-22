В Эхирит-Булагатском районе мотоциклист без прав столкнулся с коровой

Эхирит-Булагатский район, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Эхирит-Булагатском районе 23-летний парень без водительских прав вез пассажирку на мотоцикле с коляской и столкнулся на дороге с коровой. Животное не пострадало.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, водитель и его 36-летняя пассажирка ехали на мотоцикле без мотошлемов, оба получили различные травмы и были госпитализированы.

Инцидент случился вечером 21 августа на улице Советская поселка Свердлово Эхирит-Булагатского района.