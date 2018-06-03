В Эхирит-Булагатском районе на пожаре погибла женщина с ребёнком

Эхирит-Булагатский район, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В селе Капсал Эхирит-Булагатского района в ночь на 2 июня на пожаре в частном доме погибли 57-летняя женщина и четырёхлетний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.

Одноэтажный дом на улице Тальяны загорелся около полуночи. На место происшествия прибыли добровольные пожарные села. Возле дома они обнаружили мужчину, которые получил ожоги кистей обеих рук.

Почти 40 минут потребовалось добровольцам для ликвидации пожара. Тела двух погибших они нашли при разборе конструкций дома, рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.