В городах и поселках Иркутской области с начала года 18 раз вводили режим ЧС

Иркутская область, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В населенных пунктах Иркутской области с начала 2018 года 18 раз вводили режим ЧС, на уровне региона – дважды. Об этом заявил председатель облправительства Руслан Болотов на итоговом заседании КЧС региона.

Кроме того, сообщает пресс-служба губернатора Приангарья, более 30 раз органы управления муниципального звена решали задачи по предупреждению в режиме функционирования «повышенная готовность».

– Основная задача, которую мы решили в 2018 году, – это организация межведомственного взаимодействия именно в рамках работы комиссии, – отметил начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации регионального государственного надзора Минимущества области Евгений Шевцев.

В конце заседания был принят план работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Иркутской области на 2019 год.