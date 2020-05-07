В ГУФСИН Приангарья опровергли сведения об умершем в Воронеже заключенном из ИК-15

Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В ГУФСИН по Иркутской области опровергли информацию о смерти в одной из больниц Воронежа заключенного из ангарской ИК-15. Несколько изданий, ссылаясь на правозащитника Павла Глущенко, написали, что у мужчины был компрессионный перелом позвоночника, который он получил в ходе бунта в колонии 10 апреля.

В пресс-службе ведомства отметили, что все эти сведения не соответствуют действительности.

– Осужденные, являющиеся участниками беспорядков в ИК-15, на время расследования переведены в другие учреждения УИС Иркутской области. В другие регионы России осужденных из ИК-15 не этапировали. Кроме того, ни у одного из участников бунта не был диагностирован компрессионный перелом позвоночника, – пояснили в пресс-службе ГУФСИН.

Напомним, в ИК-15 Ангарска, где отбывают наказание осуждённые по тяжким статьям уголовного кодекса в условиях строгого режима, в ночь 10 апреля произошёл бунт и пожар. Ранее Телеинформ подготовил хронику бунта в ИК №15 Ангарска. На сессии Законодательного собрания Иркутской области уполномоченный по правам человека Виктор Игнатенко заявил, что намерен подготовить доклад, в котором изложит своё видении ситуации.

От действий нескольких осужденных пострадал сотрудник учреждения. После этого в колонии начались массовые беспорядки, заключенные подожгли несколько зданий в промзоне. Подавить бунт осуждённых удалось только к утру 11 апреля, для этого были привлечены дополнительные силы и средства. При разборе сгоревших конструкций в ангарской ИК-15 обнаружено тело погибшего осужденного. По словам омбудсмена Иркутской области Виктора Игнатенко, все признаки указывают на то, что это не суицид. По одной из версий, которая сейчас проверяется, его повесили заключенные за то, что он сотрудничал с администрацией. Глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что бунт в ангарской колонии срежиссирован извне. Позже в ГУФСИН по Иркутской области заявили, что заказчики и основные каналы организации бунта в ангарской колонии установлены. Позже герой скандального ролика из ИК-15 в Ангарске заявил, что запись была постановочной

Между тем, правозащитная организация «Русь сидящая» решила направить сообщение по ситуации в ангарской колонии ИК-15 двум специальным докладчикам ООН – по вопросу о внесудебных казнях и по вопросу о пытках. Между тем, не исключено, что беспорядки могли быть организованы «авторитетными» заключёнными для дискредитации администрации колонии. Для родственников осуждённых в ИК-15 Ангарска открыли «горячую линию».

Ангарский городской суд 2 мая сообщил, что двух предполагаемых зачинщиков бунта поместили под стражу.