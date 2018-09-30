В Иркутск из Германии пытались переслать наркотики в коробках из-под DVD-дисков

Иркутск, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутск из Германии пытались переслать по почтем экстази, амфетамин и гашиш в упаковках из-под DVD-дисков.

Как сообщает пресс-служба Иркутской таможни, возбуждено три уголовных дела по факту контрабанды наркотиков в международных почтовых отправлениях. Нелегальный товар был направлен из Германии в адрес жителя Иркутска.

Наркотики были обнаружены в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных отделом по борьбе с контрабандой наркотиков и кинологов Иркутской таможни совместно с сотрудниками Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

В упаковке трех различных небольших международных отправлений, направленных в адрес одного получателя, были выявлены пластиковые футляры для DVD-дисков с обложками популярных фильмов и шоу-программ.

Однако, как выяснилось, вместо DVD-дисков с фильмами в каждом футляре находились фольгированные пакеты, куда были вложены в упаковке различные вещества в виде белого порошка, таблеток зеленого цвета и твердого темно-коричневого брикета.

Как показала проведенная экспертиза, порошок оказался наркотическим средством МДМА, известным как «экстази», общим весом 39,595 грамма. МДМА входит в число наиболее «популярных» наркотиков, особенно в молодежной среде. Его производство, хранение, транспортировка, распространение запрещены конвенцией ООН и являются уголовным преступлением в большинстве стран мира. Тем не менее, известно, что источником экстази являются лаборатории и предприятия Восточной Европы.

Экспертиза также подтвердила, что выявленный в другом почтовом отправлении порошок является психотропным веществом «амфетамин», весом 94,07 граммов, а брикет – наркотическим средством растительного происхождения – гашишем, весом 99,430 грамма.

Иркутянин после получения почтовых отправлений был сразу задержан сотрудниками таможни и полиции при силовой поддержке сотрудников ОМОН (на транспорте) управления Росгвардии по Иркутской области.

Иркутской таможней возбуждены три уголовных дела по части 3 статьи 229.1 УК РФ – контрабанда наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере.

За это преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.