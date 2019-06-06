В Ангарск из Китая контрабандой провезли запрещенное психотропное вещество

Ангарск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарск из Китая контрабандой попытались провезти 10 граммов психотропного вещества «тианептин» – его оборот в России запрещен. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Иркутской таможни. Фигурантом дела стала жительница Ангарска, в адрес которй и поступило почтовое отправление с незаконным содержимым. При вскрытии посылки оперативники обнаружили внутри полиэтиленовый пакет с белым порошком, который, как оказалось, и содержал в себе психотропное вещество. Выяснилось, что ангарчанка знала о содержимом почтового отправления, а также о том, что тианептин запрещен к обороту в России. По ее словам, вещество она заказала из Китая онлайн по просьбе своего знакомого. Порошок был изъят. Расследование уголовного дела продолжается. СПРАВКА: Тианептин – это антидепрессант, обладающий особым эффектом подобно опиоидному, и способен вызывать сильную зависимость. Известно, что в случае отсутствия героина наркоманы заменяют тианептином этот наркотик.

Постоянное действие этого препарата на организм вызывает токсическое повреждение органов зрения, приводящее к слепоте, гнойно-некротические повреждения мягких тканей, сильные повреждения сосудов и иные повреждения организма, которые могут привести к летальному исходу. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: ангарск

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