|Происшествия
|07.06.2019
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В Ангарск из Китая контрабандой провезли запрещенное психотропное вещество
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Ангарск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарск из Китая контрабандой попытались провезти 10 граммов психотропного вещества «тианептин» – его оборот в России запрещен. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.
Фигурантом дела стала жительница Ангарска, в адрес которй и поступило почтовое отправление с незаконным содержимым. При вскрытии посылки оперативники обнаружили внутри полиэтиленовый пакет с белым порошком, который, как оказалось, и содержал в себе психотропное вещество.
Выяснилось, что ангарчанка знала о содержимом почтового отправления, а также о том, что тианептин запрещен к обороту в России. По ее словам, вещество она заказала из Китая онлайн по просьбе своего знакомого.
Порошок был изъят. Расследование уголовного дела продолжается.
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