В Иркутске 12 октября горело деревянное общежитие в ИК-6

Иркутск, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В исправительной колонии №6 Иркутска 12 октября загорелась крыша деревянного общежития для осужденных. Эвакуированы 87 человек, пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области, возгорание зафиксировали в 13:00. В его тушении участвуют две пожарных машины исправительного учреждения и три машины регионального ГУ МЧС. Площадь пожара, материальный ущерб, а также причины возгорания будут определены позднее.