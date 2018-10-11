|Происшествия
|12.10.2018
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В Иркутске 12 октября горело деревянное общежитие в ИК-6
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Иркутск, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В исправительной колонии №6 Иркутска 12 октября загорелась крыша деревянного общежития для осужденных. Эвакуированы 87 человек, пострадавших нет.
Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области, возгорание зафиксировали в 13:00. В его тушении участвуют две пожарных машины исправительного учреждения и три машины регионального ГУ МЧС. Площадь пожара, материальный ущерб, а также причины возгорания будут определены позднее.
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