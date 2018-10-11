В Иркутске 12 октября сгорело кафе для персонала овощебазы

Иркутск, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 октября сгорело кафе для персонала на территории овощебазы «ФрутСити». Информацию Телеинформу подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Сообщение о возгорании по улице Толевая, 1 поступило в 6:03 утра. На момент прибытия первого подразделения пожарных горело само кафе, также огонь угрожал складским помещениям.

На возгорании работали восемь человек и три единицы техники. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров, еще на 60 «квадратах» была повреждена крыша кафе. В огне никто не пострадал.

По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания электропроводки.