В Иркутске 15-летний подросток купил тайком от родителей машину и сбил на ней женщину

Иркутск, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15-летний подросток купил тайком от родителей на карманные деньги машину и сбил на ней пожилую женщину.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 3 октября около 8 утра неизвестный водитель, управляя автомобилем «ВАЗ» зеленого цвета, допустил наезд на 50-летнюю женщину, переходившую улицу Петрова по пешеходному переходу. После чего скрылся на автомобиле в неизвестном направлении, не сообщив о случившемся в правоохранительные органы. В результате ДТП женщину госпитализировали в медицинское учреждение с переломами различной степени тяжести.

О факте дорожно-транспортного происшествия в дежурную часть отдельного батальона ДПС сообщили очевидцы происшествия. Выехав на место, сотрудники Госавтоинспекции стали выяснять личность водителя и начали разыскивать транспортное средство, на котором был совершен наезд. В результате был установлен водитель автомобиля. Им оказался несовершеннолетний ученик одной из Иркутских школ. 15-летний юноша, прогуливая уроки, оттачивал навыки вождения автомобиля, который приобрел на сэкономленные средства втайне от своих родителей. После совершенного наезда он, испугавшись, решил покинуть место происшествия и спрятать авто.

Сотрудники ГИБДД поместили автомобиль на специализированную площадку для задержанного транспорта, а подросток с родителям доставлен в ближайший отдел полиции для проведения дальнейшего разбирательства. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено административное расследование, по результатам которого будет вынесено решение.