В Иркутске 17 мая 50 человек эвакуировали из ТЦ «Снегирь» из-за пожара

Иркутск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Свердловском округе Иркутска 17 мая случился пожар на первом этаже ТЦ «Снегирь». Как выяснилось позднее, «коротнуло» бытовое оборудование в одном из павильонов. Эвакуированы 50 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, инцидент в торговом центре по ул. Улан-Баторская, 16 случился в 13:48. Возгорание было ликвидировано на площади пять квадратных метров. Никто не пострадал.

В торговом центре пояснили, что возгорание случилось в одном из павильонов, когда продавец ненадолго оставила рабочее место. В этот момент произошло короткое замыкание бытового оборудования, которое принадлежит арендатору павильона.

– Быстро сработала система пожаротушения торгового центра, людей эвакуировали, охрана помогала выводить посетителей, пожарные расчеты прибыли вовремя. Задымление ликвидировали, торговый центр откроется в ближайшее время, – сообщили в ТЦ «Снегирь».