В Иркутске 19 декабря горело бывшее общежитие

Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске около полудня 19 декабря вспыхнул пожар на пятом этаже шестиэтажки в переулке Пограничный. Из здания бывшего общежития эвакуировали 14 человек, включая четырех, спасенных с помощью средств индивидуальной защиты.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, пожару был присвоен повышенный номер сложности. Огонь загорелся в коридоре, где хранились вещи жильцов.

– Тушение пожара осложнялось тем, что здание имеет сложную конфигурацию, оно коридорного типа, из-за чего очень быстро произошло сильное задымление, которое отрезало путь эвакуации тех людей, которые находились в это время в своих квартирах на верхних этажах. Пути подъезда пожарной техники сильно ограничены. Тем не менее, всех находящихся в доме людей удалось эвакуировать, никто из жильцов не пострадал, – рассказал замначальника регионального Главка МЧС полковник внутренней службы Василий Разумнов.

В 12.40 пожар был ликвидирован на площади 24 квадратных метра. Всего к тушению были привлечены 11 единиц техники и 59 человек личного состава. На месте происшествия работают дознаватели МЧС, причина возгорания устанавливается.