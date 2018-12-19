|Происшествия
|20.12.2018
|
|
В Иркутске 19 декабря неизвестный сбил на «зебре» бабушку с внучкой
|
Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске ищут очевидцев и предполагаемого виновника ДТП – 19 декабря на одном из пешеходных переходов в микрорайоне Первомайский неизвестный сбил пожилую женщину и 11-летнюю девочку и скрылся.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился днем вблизи конечной остановки общественного транспорта на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшие самостоятельно обратились в медицинское учреждение.
КООРДИНАТЫ:
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram