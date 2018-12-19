В Иркутске 19 декабря неизвестный сбил на «зебре» бабушку с внучкой

Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске ищут очевидцев и предполагаемого виновника ДТП – 19 декабря на одном из пешеходных переходов в микрорайоне Первомайский неизвестный сбил пожилую женщину и 11-летнюю девочку и скрылся.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился днем вблизи конечной остановки общественного транспорта на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшие самостоятельно обратились в медицинское учреждение.

КООРДИНАТЫ:

Инспекторы ГИБДД призывают водителя, находившегося в момент аварии за рулем автомобиля, добровольно явиться в органы внутренних дел для дачи объяснения и восстановления объективной картины произошедшего. Очевидцев аварии просят звонить по телефонам: 8 (3952) 21-75-99 или 8-902-767-67-70.