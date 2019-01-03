В Иркутске 2 января эвакуировали посетителей и сотрудников ТРК «Комсомолл»

Иркутск, 3.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске вечером 2 января в ТРК «Комсомолл» произошла массовая эвакуация посетителей и сотрудников.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, на место выехали 40 пожарных и восемь единиц техники. Однако оказалось, что тревога была ложной – случайно сработала пожарная сигнализация.