|Происшествия
|03.01.2019
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В Иркутске 2 января эвакуировали посетителей и сотрудников ТРК «Комсомолл»
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Иркутск, 3.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске вечером 2 января в ТРК «Комсомолл» произошла массовая эвакуация посетителей и сотрудников.
По данным ГУ МЧС по Иркутской области, на место выехали 40 пожарных и восемь единиц техники. Однако оказалось, что тревога была ложной – случайно сработала пожарная сигнализация.
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