В Иркутске 20-летний парень организовал схему по сбыту наркотиков и фальшивых денег

Иркутск, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 20-летнего организатор сбыта наркотиков и фальшивых купюр получил более 10 лет заключения. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Ранее оперативники во время расследования уголовного дела, возбуждённого по статье 186 УК РФ – изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, установили схему, которой пользовались злоумышленники для совершения своих противоправных деяний.

Как выяснилось, по вечерам они заказывали доставку продуктов питания по разным адресам в частном секторе областного центра, после чего расплачивались с курьером фальшивой пятитысячной купюрой, одновременно разменивая её на банкноты меньшего номинала.

Полицейские задержали всех участников группы в сентябре 2018 года в Иркутске. Правоохранительные органы установили, что злоумышленники причастны к трём противоправным фактам.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий в лесу пригорода Иркутска полицейские обнаружили тайник с приготовленными для дальнейшей реализации ещё трёх поддельных денежных знаков. Кроме того, в нем находился ящик с наркотиками.

Впоследствии следователи установили, что к сбыту запрещённых веществ причастен 20-летний житель Иркутска, организовавший весь этот криминальный бизнес. Для сбора доказательственной базы было проведено свыше 10 различных исследований, в том числе генетическая, дактилоскопическая, химическая экспертизы.

Иркутский районный суд с учётом позиции государственного обвинения постановил назначить организатору противоправных деяний наказание в виде десяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Двоим подельникам назначено по два с половиной года условно, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.