В Иркутске 27 ноября случилось два ДТП с участием общественного транспорта

Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах двух аварий с участием общественного транспорта. Погибших нет. В одной из аварий пострадал пассажир маршрутного такси.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, на улице Академическая водитель Тойоты Рактис, следуя в сторону улицы Лермонтова, по предварительным данным, не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом Пежо, двигавшемся по маршруту №10 во встречном направлении. После аварии в заднюю часть маршрутного такси врезался автобус №18. По имеющейся информации никто из пассажиров не пострадал.

В это же время на перекрестке улицы Киевская и переулка Пионерский столкнулись маршрутное такси №32 и Тойота Рав-4. Известно, что в момент аварии в общественном транспорте находились 12 человек, одному из пассажиров понадобилась медицинская помощь.

Обстоятельства обоих ДТП выясняются, полиция опрашивает водителей и очевидцев.