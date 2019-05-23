В Иркутске аферистка, обманувшая мигранта, отработает 200 часов на благо государства

Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске аферистку, обманувшую мигранта, приговорили к 200 часам обязательных работ.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, Свердловский районный суд Иркутска приговорил мошенницу, которая вместо обещанной помощи с регистрацией похитила деньги уроженца одной из республик Средней Азии.

В январе этого года 29-летняя женщина разместила через сервис бесплатных объявлений в сети Интернет информацию о якобы имеющейся у нее возможности оказать содействие в регистрации мигрантам.

Откликнувшемуся на объявление мужчине подсудимая сообщила, что стоимость услуги составит 10 тысяч рублей. При встрече, состоявшейся в Управлении по вопросам миграции, мужчина передал ей свой паспорт и перевел на реквизиты банковской карты требуемые денежные средства.

Однако, как установил суд, свои обещания женщина выполнить не планировала. Оперативникам задержанная пояснила, что совершила посягательство, воспользовавшись правовой неосведомленностью иностранца.

За совершенное противоправное деяние суд назначил мошеннице наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов. Кроме того, в пользу потерпевшего взыскано возмещение ущерба, причиненного аферисткой.