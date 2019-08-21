В Иркутске арестован 72-летний драгдилер-нелегал

Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске суд арестовал 72-летего гражданина Ингушетии. Пожилой мужчина обвиняется в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в августе мужчина за 2 тысячи рублей продал героин и вещество из группы меторфанов. В ходе обыска квартиры предполагаемого наркоторговца оперативники обнаружили 3 тысячи долларов США. Мужчина при это официально не трудоустроен, к том же не имеет постоянной регистрации на территории Иркутской области.

Суд в качестве материала, характеризующего личность, учёл сведения о его привлечении ранее к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков в крупном размере, несмотря на то, что судимость снята по постановлению суда в июне 2019 года и не влечет правовых последствий.