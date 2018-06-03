В Иркутске арестован организатор похищения мужчины с территории ИВВАИУ

Иркутск, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске задержан и арестован предполагаемый организатор похищения человека, которое произошло 2 июня на территории ИВВАИУ. В суд направлено ходатайство о заключении под стражу трёх исполнителей преступления. Обвинение всем фигурантом уже предъявлено, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Известно, что обвинение в организации предъявлено одному из иркутских предпринимателей. По сообщению ряда СМИ, имя является президент группы компаний «Байкальская виза» Дмитрий Матвеев.

Уголовное дело ведёт третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Иркутской области. Фигурантам предъявлено обвинение в зависимости от роли каждого по части 2 статьи 126 УК – похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и по части 3 статьи 163 УК РФ – вымогательство, совершённое в целях получения имущества в особо крупном размере.

Напомним, 1 июня с территории городка ИВВАИУ неизвестные лица похитили мужчину. Оперативно в тесном взаимодействии следователей СКР с сотрудниками полиции было установлено местонахождение потерпевшего, организатор и исполнители задержаны при силовой поддержке СОБР Росгвардии.