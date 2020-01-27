В Иркутске автобус сбил пенсионерку, а затем врезался в другой автобус

Иркутск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске автобус, следовавший по маршруту №90, сбил пожилую женщину, а затем врезался в другой автобус.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Иркутской области, ДТП случилось около 9 часов утра 28 января. Водитель автобуса «ДЭО», следовавшего по маршруту №90, следуя в со стороны сквера Кирова в сторону Глазковского моста, сбил 59-летнюю женщину- пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

После наезда на пешехода автобус врезался в «пазик», следовавший по маршруту №30. В результате происшествия женщина-пешеход получила телесные повреждения – их характер уточняется. Никто из пассажиров обоих автобусов не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД.