В Иркутске бандит пытался ограбить павильон электротоваров

Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске неизвестный мужчина пытался ограбить павильон электротоваров – его ищет полиция.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сообщение о нападении поступило в полицию днем 25 мая. Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что неизвестный, угрожая ножом, пытался похитить деньги из кассы в павильоне электротоваров на улице Баумана. Не доведя свой умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, злоумышленник скрылся с места происшествия.

По этому факту следователями ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ – разбой.

Сыщики опросили возможных свидетелей случившегося, изъяли записи с камер видеонаблюдения, в объектив одной их которых попали действия налетчика.

КОНТАКТЫ:

Людей, что-либо знающих о случившемся или узнавших мужчину на видео, полиция просит обращаться по телефонам (3952) 44-44-04, 21-68-05 или 02.