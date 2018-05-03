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03.05.2018

В Иркутске без вести пропал 28-летний Михаил Шацких

Иркутск, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 23 апреля 2018 года ушёл из дома и до настоящего времени не вернулся 28-летний Михаил Шацких. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Известно, что молодой человек ушёл из дом около 12.00.

Полиция просит тех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: в ГУ МВД по Иркутской области 8(3952) 21-69-40, 89246387400 или 02 (102 – с мобильного).

ПРИМЕТЫ:

  • На вид 28-30 лет, европейский тип лица, рост около 175 см, полного телосложения (вес около 100 кг), волосы тёмно-каштановые средней длины, глаза серо-зелёного цвета, лицо круглое.
  • Был одет во флисовую куртку с капюшоном тёмно-серого цвета, кофту на молнии чёрного цвета, штаны спортивные чёрного цвета, ботинки чёрного цвета.
  • При себе имел сумку мужскую через плечо черного цвета.

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