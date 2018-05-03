|Происшествия
|03.05.2018
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В Иркутске без вести пропал 28-летний Михаил Шацких
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Иркутск, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 23 апреля 2018 года ушёл из дома и до настоящего времени не вернулся 28-летний Михаил Шацких. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Известно, что молодой человек ушёл из дом около 12.00.
Полиция просит тех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: в ГУ МВД по Иркутской области 8(3952) 21-69-40, 89246387400 или 02 (102 – с мобильного).
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