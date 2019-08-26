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26.08.2019

В Иркутске без вести пропал пенсионер Василий Рудов

Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская полиция разыскивает без вести пропавшего Василия Рудова 1940 года рождения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в отдел полиции №3 обратилась 52-летняя иркутянка. Женщина сообщила, что 21 августа из дома, расположенного по адресу бульвар Рябикова, ушел и до настоящего времени не вернулся ее 79-летний отец. Самостоятельные поиски не дали результатов, поэтому женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы.

ПРИМЕТЫ:

На вид 79 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, европейский тип лица, кожа смуглая, глаза карие, волосы седые вьющиеся, имеется лобная залысина.

КОНТАКТЫ:

Людей, располагающих информацией о местонахождении пенсионера, просят сообщить по телефону дежурной части: 8 (3952) 21-68-05; 89041272466 либо 02 (102 с мобильного).

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