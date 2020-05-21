В Иркутске без вести пропал Вячеслав Меркурьев

Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Полиция Иркутска разыскивает без вести пропавшего местного жителя Вячеслава Сергеевича Меркурьева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– С заявлением в дежурную часть полиции обратилась сестра разыскиваемого. Она сообщила, что 7 мая 35-летний мужчина ушел из дома по адресу поселок Марково Иркутского района, СНТ «Птица» и до настоящего времени о нем ничего не известно. В последний раз его видели на улице Волжская областного центра, – пишет пресс-служба ведомства.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 190 см, среднее телосложение, европейский тип лица, волосы темно-русые, длинные, носит бороду и усы.

Был одет: куртка цвета хаки, синие джинсы, черные ботинки.

Особые приметы: дефект речи.

Полиция просит все, кто что-либо знает о разыскиваемом, обратиться в дежурную часть МУ МВД России «Иркутское» по тел. 8(3952) 21-68-05 или 02 (102 с мобильного).