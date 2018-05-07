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08.05.2018

В Иркутске благодаря разошедшемуся в соцсетях видео раскрыли похищение телефона у женщины с ребенком

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске раскрыто похищение мобильного телефона у женщины с ребенком – одного из злоумышленников опознала его мать благодаря распространенному в соцсетях видеоролику с моментом ограбления.

Напомним, инцидент произошел 2 мая в центре столицы Приангарья – 30-летняя иркутянка гуляла с коляской по улице Богдана Хмельницкого. В какой-то момент она наклонилась к коляске, и телефон из ее рук выхватил неизвестный парень, который потом сбежал вместе с напарником.

Камера видеонаблюдения, установленная недалеко от места совершения преступления, зафиксировала факт совершения грабежа. Этот видеоролик попал в соцсети, где его увидела мать одного из подозреваемых и сообщила об этом в полицию. После этого молодой человек сам явился в отделение и сознался в содеянном. Похищенный сотовый телефон  был изъят в скупке краденого имущества и передан владелице, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Как оказалось, подозреваемый и его приятель являются учащимися одного из образовательных учреждений областного центра. Следственные органы возбудили в отношении 16-летнего подростка уголовное дело. Известно, что ранее ни он, ни его одноклассник на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состояли, к уголовной ответственности не привлекались. Оба подростка воспитываются в благополучных семьях.

В настоящий момент полицейскими решается вопрос о постановке подозреваемого на учет и о привлечении его родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

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