В Иркутске четыре часа тушили пожар на продуктовом складе

Иркутск, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске днём 20 мая загорелся продуктовый склад в районе станции Кая. Чтобы полностью потушить пожар потребовалось около четырёх часов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

О возгорании стало известно около 11 часов. В 11.20 к месту прибыли первые пожарные расчёты. Пожару присвоили второй ранг сложности. На месте работали 37 человек и 10 единиц техники.

Локализовать возгорание удалось только у 12.52, а полностью потушить – в 15.30. Погибших, пострадавших нет. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.