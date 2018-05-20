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21.05.2018

В Иркутске четыре часа тушили пожар на продуктовом складе

Иркутск, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске днём 20 мая загорелся продуктовый склад в районе станции Кая. Чтобы полностью потушить пожар потребовалось около четырёх часов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

О возгорании стало известно около 11 часов. В 11.20 к месту прибыли первые пожарные расчёты. Пожару присвоили второй ранг сложности. На месте работали 37 человек и 10 единиц техники.

Локализовать возгорание удалось только у 12.52, а полностью потушить – в 15.30. Погибших, пострадавших нет. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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