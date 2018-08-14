В Иркутске девушка спасла школьницу от гибели на Тёплых озёрах

Иркутск, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске девушка спасла тонувшую школьницу. Инцидент произошел на Тёплых озёрах 13 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Как удалось установить, три девочки 13-14 лет находились у водоема без присмотра взрослых. Оказавшись в воде, одна из них начала тонуть. Пытавшиеся помочь ей подруги сами едва не пошли ко дну. Девочки стали кричать.

Призывы о помощи услышали находившиеся на берегу взрослые. Ближе всех оказалась молодая девушка, которая, не раздумывая, бросилась в воду и спасла тонувшую, вытащив её на берег.

Свидетелями случившегося стали несколько человек, одной женщине даже удалось сделать фотографию спасительницы, однако, ни имени, ни фамилии героя так никто и не запомнил. Как позже стало известно, спасительницей стала иркутянка Василина Бурлакова.

МЧС планирует представить девушку к награде.