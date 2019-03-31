В Иркутске директор стройкомпании получил условный срок за уклонение от налогов

Иркутск, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 37-летний директор строительной компании «Крепость» получил три года условно и пять лет испытательного срока за уклонение от налогов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Во время судебного процесса в Кировском районном суде Иркутска было установлено, что бизнесмен уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за четвёртый квартал 2013 года, третий-четвёртый кварталы 2014 года, первый-третий кварталы 2015 года на общую сумму 23 млн 552 тысяч 917 рублей.

Как сообщают в прокуратуре Иркутской области, суд удовлетворил требование прокурора взыскать с мужчины причинённый государству ущерб в полном объёме.