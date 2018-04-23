В Иркутске директора супермаркета оштрафовали за шапку с марихуаной

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Директора одного из иркутских супермаркетов оштрафовали на 40 тысяч рублей за то, что у нее в продаже находилась шапка с изображением листа каннабиса. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда Иркутска.

Шапку с «пропагандой наркотических средств» обнаружили во время рейда в январе 2018 года. Ее изъяли и составили протокол.

– По делу был проведен ряд экспертиз, в частности, согласно заключению психологической экспертизы установлено, что изображение, представленное на головном уборе (шапке) с изображением листа растения (конопли) вызывает у подростков и молодых людей ассоциации с наркотическими средствами и психотропными веществами, – отмечается в сообщении суда.

Суд, исследовав материалы дела, признал директора магазина виновной в совершении правонарушения. Шапка с изображением листа каннабиса подлежит уничтожению.