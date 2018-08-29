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30.08.2018

В Иркутске два малыша сбежали из детсада через дыру в заборе

Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске два мальчика пяти и шести лет решили погулять самостоятельно и сбежали из детского сада через зазор между забором и верандой. Излишне самостоятельных малышей заметили сотрудники торгового павильона и связались с ближайшими дошкольными учреждениями.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, территорию детского сада мальчики покинули во время прогулки. По их словам, они решили погулять самостоятельно. Детей вернули родителям, с ними всеми провели воспитательную беседу о недопустимости самовольного ухода из детсада. На ту же тему инспекторы по делам несовершеннолетних поговорили и с коллективом учреждения.

Установлено, что противоправных действий и преступлений в отношении сбежавших детсадовцев не совершалось. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия и причины, по которым дети остались без присмотра воспитателя.

Рассматривается вопрос о поощрении бдительных сотрудников павильона – Андрея Бобриковича и Олеси Силинских.

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