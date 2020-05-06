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Происшествия
07.05.2020

В Иркутске две фирмы подделали документы, чтобы попасть в реестр квалифицированных подрядчиков

Иркутск, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске два юридических лица оказались незаконно включены в реестр квалифицированных подрядчиков, имеющих право участвовать в аукционах на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, проверка проводилась по информации регионального министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Выяснилось, что две фирмы представили недостоверные сведения об отсутствии задолженности по налогам и сборам, использовав для этого поддельные справки налогового органа.

Материалы проверки направили в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании. В итоге было возбуждено два уголовных дела по признакам использования заведомо подложных документов. Ход их расследования находится на контроле прокуратуры района.

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