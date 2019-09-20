В Иркутске двое парней угнали чужой автомобиль, чтобы «покататься»

Иркутск, 22.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Накануне в дежурную часть иркутского отдела полиции № 1 поступило телефонное обращение от 19-летнего местного жителя. Молодой человек сообщил, что неизвестные похитили принадлежащий ему автомобиль марки «ВАЗ», который был припаркован во дворе дома, причинив тем самым ущерб в размере 60 тысяч рублей.

В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками оперативно-сыскного отдела МО МВД России «Иркутское» совместно с уголовным розыском были задержаны двое иркутян в возрасте 18 и 19 лет.

Как пояснили задержанные, они решили угнать машину, чтобы покататься. Взломав дверь и блокировку руля, подозреваемые завели автомобиль и ездили на нем по городу, а затем оставили транспортное средство во дворе одного из домов по улице Клары Цеткин. На следующий день молодые люди вернулись, перекрасили машину с помощью баллончиков с аэрозолем и продолжили разъезжать на чужом автотранспорте - до тех пор, пока в районе микрорайона Зеленый у них не кончился бензин.

В настоящий момент в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Полиция рекомендует владельцам отечественных автомобилей не оставлять их без присмотра, а также по возможности использовать все необходимые средства для защиты своего имущества от преступного посягательства. Согласно статистике, именно такие машины угоняют чаще всего, в том числе и из-за отсутствия сигнализации.