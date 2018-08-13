В Иркутске двухгодовалый малыш упал с четвёртого этажа и выжил

Иркутск, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске из одна четвёртого этажа выпал двухлетний мальчик. Ребёнок был экстренно госпитализирован в детскую больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное. СУ СКР по Иркутской области проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл вечером 12 августа по улице Летописца Нита Романова в ЖК «Эволюция». Известно, что вместе с ребёнком в квартире находился знакомый его родителей. Малыш, оставшись в комнате без присмотра взрослых, залез на подоконник и выпал.

В СКР отмечают, что семья, в которой воспитывается мальчик и ещё один несовершеннолетний ребенок, неполная, на учете в ПДН не состоит.