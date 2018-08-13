ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Происшествия
13.08.2018

В Иркутске двухгодовалый малыш упал с четвёртого этажа и выжил

Иркутск, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске из одна четвёртого этажа выпал двухлетний мальчик. Ребёнок был экстренно госпитализирован в детскую больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное. СУ СКР по Иркутской области проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл вечером 12 августа по улице Летописца Нита Романова в ЖК «Эволюция». Известно, что вместе с ребёнком в квартире находился знакомый его родителей. Малыш, оставшись в комнате без присмотра взрослых, залез на подоконник и выпал.

В СКР отмечают, что семья, в которой воспитывается мальчик и ещё один несовершеннолетний ребенок, неполная,  на учете в ПДН не состоит.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске