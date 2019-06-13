В Иркутске двухлетний малыш упал с высоты четвёртого этажа

Иркутск, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске двухлетний ребёнок вывалился с балкона четвёртого этажа. Мальчик госпитализирован, сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошёл 13 июня около 20.00 в одном из домов по улице Байкальская.

По предварительным сведениям ГУ МВД по Иркутской области, мальчик на несколько минут остался без присмотра взрослых, открыл выдвижную раму балкона и по неосторожности упал вниз.

Родители мальчика в этот момент находились дома. По факту случившегося проводится проверка.

Напомним, в мае 2019 года в Ленинском районе Иркутска четырехлётний ребёнок погиб, выпав из окна пятого этажа. В 2018 году в результате подобных инцидентов погибли три ребёнка, всего же таких случаев произошло 34.