В Иркутске фиксируют снижение числа ДТП

Иркутск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске отмечается сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Иркутской области.

За восемь месяцев 2018 года количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 7%, при этом травмы получили на 9% меньше пострадавших, чем в прошлом году, на 30% уменьшилось количество тяжких последствий.

Также на 4% сократилось число автоаварий по вине пьяных водителей. Всего за 2018 год выявлено 3,2 тысяч таких фактов. При этом суды лишили прав более трёх тысяч водителей.

Кроме того, повысился уровень защищенности наиболее уязвимых категорий участников дорожного движения – пешеходов и водителей мототранспорта. Количество наездов на пешеходов уменьшилось на 5,5%. Одновременно снизилось на 16% количество ДТП на «зебрах». Показатели аварийности с участием водителей мототранспорта снизились на 39,6%.

В это же время из-за выезда на встречную полосу произошло 44 дорожно-транспортных происшествия, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также возросло количество ДТП из-за выской скорости.

Особое внимание уделено профилактической работе на пассажирском транспорте. Представители технического надзора ГИБДД совместно с экспертами органов прокуратуры и других госструктур проверили свыше тысячи автобусов и маршруток. При этом к административной ответственности по различным нарушениям привлечены свыше 300 водителей, более 100 должностных и 10 юридических лиц.