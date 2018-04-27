В Иркутске фирма, продававшая авто и недвижимость, облапошила более 70 человек

Иркутск, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске провели 10 обысков у работников одной из фирм, продававших автомобили и недвижимость – ее сотрудников подозревают в совершении мошенничеств в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, потерпевшими стали более 70 человек. Сумма ущерба исчисляется несколькими миллионами рублей.

По признакам мошенничества возбуждено уголовное дело. В ходе обысков у работников этой организации изъята документация и цифровая техника, имеющая отношение к делу. Расследование продолжается, устанавливаются иные обстоятельства совершения противоправных действий.

В ходе предварительного следствия полицейские примут меры для возмещения причиненного гражданам материального ущерба.