|Происшествия
|27.04.2018
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В Иркутске фирма, продававшая авто и недвижимость, облапошила более 70 человек
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Иркутск, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске провели 10 обысков у работников одной из фирм, продававших автомобили и недвижимость – ее сотрудников подозревают в совершении мошенничеств в особо крупном размере.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, потерпевшими стали более 70 человек. Сумма ущерба исчисляется несколькими миллионами рублей.
По признакам мошенничества возбуждено уголовное дело. В ходе обысков у работников этой организации изъята документация и цифровая техника, имеющая отношение к делу. Расследование продолжается, устанавливаются иные обстоятельства совершения противоправных действий.
В ходе предварительного следствия полицейские примут меры для возмещения причиненного гражданам материального ущерба.
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