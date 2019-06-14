В Иркутске горел ресторан «Самсон»

Иркутск, 16.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске утром 16 июня горел ресторан «Самсон» на улице Петрова.

Как сообщили Телеинформу в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, в 07:26 на телефон «101» поступило сообщение о пожаре в административном здании, находящемся в частной собственности.

К месту происшествия было направлено четыре автоцистерны, автолестница и 14 человек личного состава. Возгорание произошло в трехэтажном кирпичном здании площадью размером 20 на 30 метров, очаг находился в помещении караоке бара. На момент прибытия первого подразделения из окон третьего этажа шел густой черный дым.

В 07:39 пожар был локализован, в 07:42 – открытое горение ликвидировано.

В результате пожара уничтожена барная стойка на площади 10 квадратных метров, помещение караоке закопчено на площади 150 квадратных метров. Погибших или травмированных нет.

Предварительная причина пожара устанавливается, виновное лицо, материальный ущерб – уточняются.