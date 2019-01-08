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08.01.2019

В Иркутске горела кровля автомастерской

Иркутск, 8.01.19 (ИА «Телеинформ»), - 8 января в 12:28 (ирк) загорелась кровля автомастерской в Иркутске.  В 12:42 пожар был локализован, в 12:51 потушен. От МЧС работали 40 человек личного состава и 9 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

МЧС России напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара нужно немедленно обратиться в службу спасения с мобильных телефонов – «101».

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