В Иркутске горит рынок «Знаменский»

Иркутск, 15.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в предместье Рабочее горит рынок «Знаменский». Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Очевидцы сообщают, что две пожарные машины заправляются из гидрантов.

Напомним, на рынке 27 ноября 2018 года начался принудительный демонтаж объектов, которые возведены без разрешения на строительство в прибрежной зоне на территории общественного пользования. Всего предстоит демонтировать 31 объект.

Предписания об освобождении незаконно занимаемых земельных участков выдавались владельцу рынка регулярно, начиная с 2015 года. Распоряжение о сносе было подписано 12 мая 2017 года. Все это время владелец пытался его оспорить, но законность сноса неоднократно подтверждалась в судах различных инстанций. Кроме этого, неоднократно проводились встречи с владельцами незаконных строений, велись разъяснения о необходимости переноса объектов.