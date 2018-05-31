В Иркутске и Иркутском районе полицейские за месяц изъяли 168 километров сетей

Иркутск, Иркутский район, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Менее чем за месяц полицейские в Иркутске и Иркутском районе изъяли 168 километров сетей почти на 700 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в Приангарье подведены предварительные итоги операции «Нерест». Она проводилась совместно с органами прокуратуры, подразделениями рыбоохраны и другими ведомствами для выявления и пресечение браконьерства, фактов незаконной перевозки и реализации запрещенной к вылову рыбы и ее продукции.

Люди, у которых изъяты сети, привлечены к административной ответственности по статье 14.2 КоАП РФ – незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена.

В частности, в Правобережном округе Иркутска пресечена незаконная реализация рыболовных сетей. У предприимчивого рыночного торговца полицейские обнаружили полторы тысячи сетей, общей протяженностью 150 километров. В ведомстве напоминают, что в период нереста продажа сетей запрещена.

На территории Иркутского района полицейские провели 78 рейдов, во время которых удалось изобличить 27 рыбаков, изъяв у них почти полтонны рыбы, добытой с нарушением действующего законодательства. В их отношении составлены протоколы в соответствии со статьей 8.37 КоАП РФ – нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира.

Кроме этого, во время совместных проверок с органами природоохранной прокуратуры установлены факты незаконной продажи омуля под видом пеляди. Наибольшее количество таких нарушений выявлено в поселке Листвянка, а также на территориях мелкооптовых торговых центров Иркутска.