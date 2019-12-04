Иркутск, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске и Иркутском районе зафиксировано два случая отравления школьников снюсами. Об этом заявили на экстренном совещании, которое прошло 4 декабря в администрации города под руководством мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. Случаев распространения запрещенных веществ среди школьников – в сотни раз больше. Подробности в материале «Телеинформа».

Директор школы №55 в микрорайоне Университетский Татьяна Машкова рассказала, что в их образовательном учреждении несчастных случаев не было, однако совсем недавно вскрыта попытка «подсадить» на никотинсодержащие жевательные вещества школьников младшего возраста.

– Это произошло после осенних каникул. В школу пришла мама одного из шестиклассников, принесла небольшой пакетик со снюсом и рассказала, что его отдал ей сын. К нему на остановке подошел неизвестный подросток и сказал, что отдает вещество на временное хранение, однако мальчик может попробовать, если захочет. Ребенок, к счастью, принес пакетик маме и все ей рассказал, – отметила Татьяна Машкова.

Оказалось, что вредные вещества продаются совсем неподалеку – в ТЦ «Снегирь», рядом с которым находятся сразу два больших образовательных учреждения. По инициативе родителей правоохранители провели в торговом центре контрольную закупку. Младшим школьникам снюсы не продали, однако их свободно могут купить студенты и совершеннолетние парни и девушки.

Дело в том, что эти смеси не запрещены законом, поскольку к категории наркотических не относятся. Следовательно, безнаказанно продаются в любых табачных павильонах. Вопрос – выделять в торговых центрах площади таким арендаторам или нет – остается на совести владельцев ТЦ.

– В своей школе мы провели всю профилактическую работу со школьниками, их родителями, показали ролик Центра профилактики наркомании, который рассказывает о последствиях употребления снюсов. В одной порции вещества содержится столько же никотина, сколько в пачке сигарет. Представьте, что будет, если дать это ребенку, – пояснила Татьяна Машкова.

В «лучшем» случае это повлечет ожоги слизистой рта, в худшем – отравление, с которым смогут справиться только медики. Кроме того, снюсы вызывают практически мгновенное привыкание и вызывают рак гортани.

– Я на совещании попросила, чтобы полиция обратила внимание на точки, где продаются эти смеси, а также на тех людей, которые распространяют вещества возле торговых центров и на остановках. Также мы обратились к депутату думы Иркутска по нашему округу Евгению Стекачеву, он позвонил в администрацию ТЦ и попросил запретить продажу снюса в торговых павильонах, иначе их придется закрыть, – резюмировала Татьяна Машкова.

По инициативе мэра Дмитрия Бердникова аппарат администрации готовит законодательную инициативу о запрете продажи никотинсодержащих жевательных смесей в Иркутске.