В Иркутске и пригороде отловили больше 40 пьяных водителей

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске и в Иркутском районе за 21 и 22 апреля задержали больше 40 водителей, севших за руль пьяными. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, днем 21 апреля инспекторов ГИБДД заинтересовал автомобиль «Тойота Королла Спасио», водитель которого двигался по улице Пискунова. Проследовав за ним, сотрудники полиции потребовали остановиться, на что водитель отреагировал не сразу и продолжил движение. Вскоре водитель «Спасио» заметил двигавшийся за ним экипаж ДПС и остановился. Выяснилось, что за рулем находился 55-летний мужчина, в состоянии опьянения управлявший транспортным средством.

Вечером 21 апреля 31-летний нетрезвый мужчина на Тойоте Королле наехал на пешеходное металлическое ограждение в районе детского сада №139 на улице Булавина. Мужчину привлекли к административной ответственности, а его машину поместили на специализированную автостоянку.

В ночь на 22 апреля около 03.00 на автодороге Иркутск-Оса-Усть-Уда 30-летний водитель, управляя Тойотой Камри, выехал на встречную полосу и столкнулся с Исудзу Форвард. В результате ДТП никто не пострадал, но как выяснилось позже, виновник столкновения был нетрезв.

Позднее в этот же день в СНТ «Лайнер» в районе 28 км по автодороге Иркутск-Листвянка полицейские задержали нетрезвого водителя автомашины «ВАЗ 21043». Им оказался 57-летний местный житель, на него также составили административный протокол.

В целом 19 нарушителям за пьяное вождение грозит административный штраф в размере 20 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Ещё 21 человек привлекли за игнорирование требования дорожных полицейский пройти медосвидетельствование.